В Москве пройдет ночь экскурсий

Фото: vk.com/moscowschool

25 июля Московский молодежный многофункциональный центр проведет акцию "Ночь экскурсий". Об этом сообщается на официальной странице Школы молодого москвича в "ВКонтакте".

В этот вечер от сада "Эрмитаж" стартуют восемь экскурсий с разными темами и маршрутами.

Гости экскурсий смогут выбрать для себя прогулку "Тайны Патриарших прудов", "Москва влюбленная", "Вечера поэтов серебряного века", "Москва – третий Рим", "Вечерний променад по бульварам", "По следам Мастера и Маргариты", "Русский Голливуд" или "Москва – территория призраков".