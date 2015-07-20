Форма поиска по сайту

20 июля 2015, 17:31

В Москве пройдет ночь экскурсий

Фото: vk.com/moscowschool

25 июля Московский молодежный многофункциональный центр проведет акцию "Ночь экскурсий". Об этом сообщается на официальной странице Школы молодого москвича в "ВКонтакте".

В этот вечер от сада "Эрмитаж" стартуют восемь экскурсий с разными темами и маршрутами.

Гости экскурсий смогут выбрать для себя прогулку "Тайны Патриарших прудов", "Москва влюбленная", "Вечера поэтов серебряного века", "Москва – третий Рим", "Вечерний променад по бульварам", "По следам Мастера и Маргариты", "Русский Голливуд" или "Москва – территория призраков".

Место: сад "Эрмитаж", улица Каретный ряд, дом 3

Время: 25 июля, 21.00

Цена: бесплатно. Необходима предварительная регистрация.

экскурсии прогулки Мастер и Маргарита бульвары маршруты и гиды ночные экскурсии Школа молодого москвича МММЦ

