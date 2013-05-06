Обзорную экскурсию по Москве можно совершить на речном "автобусе"

Фото: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству Москвы

С 1 мая москвичи и гости столицы могут полюбоваться видами города из окна речного "автобуса" City Sightseeing Moskva River, сообщает Москомтуризм.

Ярко-красные речные пассажирские теплоходы "Идегей" и "Венеция" отправляются от причалов на Болотной площади, в парке Горького и от Новоспасского монастыря. На каждом транспортном средстве могут разместиться до 33 пассажиров.

Маршрут можно пройти за 1 час, он пролегает вокруг Золотого острова по Водоотводному каналу с заходом в парк Горького. Обзорные экскурсии по Москве-реке запустил крупнейший в мире оператор экскурсионных двухэтажных автобусов при поддержке Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы и столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теплоходы отходят от набережных с интервалом в один час. Билет действует по тому же принципу, что и в автобусах сити-туров - с правом входа и выхода на любой из остановок в течение 24 часов с момента первой посадки.

Билет на 24 часа стоит 600 рублей для взрослого, 500 рублей - для пенсионеров, студентов всех возрастов при предъявлении студенческого билета и детей от 5 до 15 лет. Бесплатно могут прокатиться дети до 5 лет, ветераны войн, инвалиды всех категорий, а также представители СМИ.

На речных автобусах установлена аудиосистема для озвучивания туров на 8 языках (русском, английском, немецком, испанском, французском, китайском, итальянском и арабском). Экскурсию на русском языке записал известный радиоведущий Константин Михайлов, сын знаменитого актера Александра Михайлова. В ближайшие дни будут инсталлированы и остальные 7 языков.

По словам организаторов туров, открытие экскурсий на Москве-реке стало логичным дополнением к ранее существовавшим автобусным турам. С целью экономии пассажиры могут приобрести и специальный комбо-билет. Он позволит кататься на двухэтажных экскурсионных автобусах и теплоходах неограниченное количество раз в течение 48 часов всего за 1 000 рублей. Пересесть на теплоход или вернуться на двухэтажный автобус можно на Болотной площади рядом с памятником Репину.

Напомним, в августе прошлого года Москва пополнила число городов, по которым курсируют сити-туры - двухэтажные автобусы, предназначенные для обзорных экскурсий по историческому центру города.

Сейчас можно посетить две обзорные экскурсии: Москва златоглавая и Ночная Москва. Экскурсии проходят круглый год.