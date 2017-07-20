Летний лекторий "Экоточка" начал работу в Москве

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В городском парке Артема Боровика на юго-востоке Москвы начал работу летний лекторий "Экоточка" – новое образовательное пространство, созданное фондом развития экологических проектов "Русский углерод" при поддержке программы социнвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Ведущие эксперты в сфере экологии, природопользования и развития городской среды каждую неделю будут вести полезные лекции и мастер-классы для активных жителей юго-востока Москвы

"Экоточка" – это уникальный проект, который дает возможность всем желающим послушать экспертов, задать свои вопросы, высказать предложения", – сказала председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова, принявшая участие в открытии проекта". "Важно, что организаторы выносят актуальные и прикладные темы, которые будут интересны не только эколидерам, но и самой широкой аудитории. Это вопросы обращения с отходами, озеленения, улучшения качества воздуха, реабилитации водных объектов".

По словам Зои Зотовой, лекторий решает важный вопрос экологического просвещения, и с этим сложно не согласиться. Новое образовательное пространство создано при поддержке Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Каждую неделю ведущие эксперты-экологии на открытых лекциях и мастер-классах поднимут вопросы развития современной городской среды. Посетители "Экоточки" смогут узнать о том, что такое "зеленая экономика", как бороться с загрязнением и неэффективным потреблением ресурсов, что делать с использованными батарейками и как организовать раздельный сбор отходов. Всего запланировано более 15 различных лекций и мастер-классов.

"Открытый лекторий – это востребованный сейчас вид общественного пространства", – объясняет исполнительный директор фонда "Русский углерод" Алексей Шадрин. "На нашей летней лекционной площадке будут встречаться жители, представители власти, эксперты-экологи и вместе говорить о современной городской экологии. Наш фонд уделяет много внимания вопросам экологического просвещения, в прошлом году был создан интерактивный учебник "Экополис". "Экоточка" дает нам возможность предложить новый уровень взаимодействия экспертов и жителей города".

Заместитель генерального директора МНПЗ по персоналу Денис Зыков уточняет, что поддержка открытого лектория стала продолжением программы экологической модернизации МНПЗ. "С 2011 года наш завод работает над тем, чтобы становиться экологичнее и лучше. Благодаря масштабной программе модернизации завод активно сокращает воздействие на окружающую среду, внедряя наилучшие доступные технологии. В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, МНПЗ реализует ряд новых проектов, которые помогут дополнительно повысить энергоэффективность производства, сократить воздействие на окружающую среду, увеличить выпуск современных продуктов", – отметил Денис Зыков.

На территории лектория организована современная экоинфраструктура: установлены боксы для раздельного сбора отходов и батареек, работает велопарковка и зарядные устройства на солнечных панелях. Проект будет работать до конца августа, лекции проходят каждый четверг по вечерам.