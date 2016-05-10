В столице повысится уровень загрязнения воздуха

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Метеорологи прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха в Москве и области во вторник и среду, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

"10–11 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в столице сложился повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Вечером 9 мая зарегистрированы превышения нормы содержания формальдегида в 1,6 раза в СЗАО и в 1,2 раза – в ВАО.

Напомним, в Москве могут появиться роботы "Экобоксы", которые могут беседовать с людьми на тему экологии, отвечать на вопросы про утилизацию аккумуляторов и энергосберегающих ламп и пояснять правила их сбора.

Таких информационных роботов можно использовать при проведении в столице экологических акций, а также в городских экоцентрах. Опытный образец робота "Экобокса" был представлен на международной выставке "Экотех", которая проходила в Москве с 26 по 29 апреля.