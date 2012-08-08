Власти обустроят зеленые зоны Москвы с учетом пожеланий жителей

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы намерены обустроить особо охраняемые природные территории (ООПТ) с учетом пожеланий москвичей. Цель проектов планировки — правильно и эффективно использовать всю территорию лесопарков.

Разделение парков на зоны помогает сохранить их природную составляющую, считает заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлия Кудряшова.

"Мы должны учитывать интересы всех москвичей, а не только сторонников девственной природы. Однако капитальной застройки ООПТ не будет. Как и раньше, статус ООПТ регулируют законы и постановления правительства Москвы. Их никто не отменял", - заявила Кудряшова в интервью изданию "Московский Комсомолец".

Что касается строительства храмов на ООПТ, то они, по словам замглавы департамента, будут строиться на самом краю особо охраняемых зон, граничащих с жилой застройкой. Здесь мнения граждан также будут учитываться.

"Все проекты планировки в обязательном порядке проходят публичные слушания. Проектная организация, выставляя свои материалы на обсуждение, ждет реакции людей, чтобы учесть их мнение", - подчеркнула Кудряшова.

В качестве примера она привела негативный опыт публичных слушаний в Измайловском парке, где из-за плохой организации не удалось провести обсуждение проекта планировки.

Чиновница отметила, что общественные слушания по ситуации с Измайловским парком перенесены на осень, чтобы департамент смог более детально проработать все пожелания местных жителей.