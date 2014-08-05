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Экология

05 августа 2014, 11:28

В парке на севере Москвы появятся зоны для барбекю и спортплощадки

экология благоустройство парки жилые дома озеленение города

Фото: M24.ru

В природном комплексе на Базовской улице (САО) до 1 сентября построят спортивные площадки и обустроят зоны для барбекю, передает Агентство "Москва".

В настоящее время территорию зеленой зоны очистили от мусора, здесь провели санитарную вырубку и уже формируют искусственные холмы.

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После подготовки ландшафта по всей территории парка проложат дорожно-тропиночную сеть, организуют рекреационные площадки и пространство для выгула собак.

По словам гендиректора группы компаний "Терра Аури", которая занимается обустройством территории, Дениса Бородако проект благоустройства предусматривает коммерческую деятельность "с колес".

Бородако отметил, что зеленая зона будет продолжением дворового пространства жилого комплекса, который возводят в настоящее время.

Добавим, что столичные власти в 2014 году намерены обустроить 53 "народных парка" площадью 100 гектаров.

Где появятся народные парки в 2014 году

На данный момент в Москве расположено 180 парков и 8 усадеб общей площадью более 4 тысяч гектаров.

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