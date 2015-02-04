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Экология

4 февраля, 14:56

Река Лихоборка окрасилась в оранжевый цвет

экология департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы река

Фото: vk.com/пользователь Алексей Битейкин

Вода в реке Лихоборка в районе парка "Отрада" на северо-востоке Москвы окрасилась в оранжевый цвет, сообщили M24.ru очевидцы.

По их словам, вода стала такого неестественного цвета в конце января. В прошлую зиму подобное явление также отмечалось.

В пресс-службе департамента природопользования Москвы M24.ru сообщили, что вода окрасилась в оранжевый цвет предположительно из-за размывания глинистого берега после потепления и обильных осадков.

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"Окрашивание воды в оранжевый цвет обусловлено тем, что берег состоит из красной глины", – пояснила представитель ведомства.

Специалисты департамента уже взяли на анализ пробу воды в реке Лихоборка. Результаты будут готовы через неделю.

Лихоборка – самый крупный правый приток Яузы. Длина реки составляет около 17 километров.

Сюжет: Экология столицы

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