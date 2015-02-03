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Экология

3 февраля, 15:36

Что делать, если в вашем дворе не убрали снег

экология благоустройство парки улицы Петр Бирюков дворы уборка снега Наш город жалобы ОАТИ снегопад городское хозяйство

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Во вторник, 3 февраля, в столице пошел сильный снегопад. Куда обращаться горожанам, если снег в их дворе или микрорайоне не убирается вовремя - в материале M24.ru.

Куда звонить

Если машины по уборке снега все-таки проехали мимо вашего двора, можно оставить жалобу на портале "Наш город". Обращение обязаны рассмотреть в течение 7 дней. Впрочем, как сообщили M24.ru в пресс-службе префектуры ЦАО, обычно проблемы жителей решаются намного быстрее.

Кроме того, о плохой уборке во дворе можно сообщить на встрече с префектом вашего округа. График встреч префектов с населением каждый месяц публикуется на сайте столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

Правила зимней уборки улиц

Жалобы на некачественную уборку принимает и Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента ЖКХ. Телефон "горячей линии" ОАТИ: 8 (499) 264-96-81. Кроме того, обращение можно оставить в электронной приемной организации.

Напомним, по данным центра "Фобос", столбики термометров во вторник опустятся до 3 градусов мороза, будет дуть северный ветер со скоростью 5-9 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра РФ, в свою очередь, объявили в Центральной России "оранжевый" уровень опасности в связи с ухудшением погоды. По данным метеослужбы, сегодня в Москве, Московской, Владимирской, Тверской областях ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, ветер до 17 метров в секунду.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальные службы города готовы к сильному снегопаду.

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Нормативы

Отметим, согласно действующим нормативам, в течение трех часов с начала снегопада столичные дороги должны быть обработаны противогололедными реагентами. Для МКАДа правила строже. Кольцевую автодорогу, все ее транспортные развязки с вылетными магистралями, необходимо обработать реагентами в течение часа с начала снегопада.

При интенсивных снегопадах, когда выпадает более 5 сантиметров осадков, столичные дороги посыпают реагентами с добавлением щебня.

Если на город обрушились особенно сильные снегопады, которые создали серьезные помехи для движения грузовиков, на МКАД выводят тягачи, которые помогают фурам освободиться от снежных заносов. В принципе, москвичи уже могли их увидеть на МКАД с 8 по 12 января, когда в городе выпало около 40 сантиметров осадков.

Полностью ликвидировать последствия снегопада на дорогах коммунальщикам предписывается в течение трех часов с момента его прекращения.

Что касается вывоза снега, то здесь действуют другие правила. Полностью убрать снег от остановок общественного транспорта и пешеходных переходов предписывается в течение 12 часов после окончания снегопада. С некоторых проулков снег можно вывозить неделю (например, это тупики или проезды в нежилых зонах).

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