Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

27 августа 2014, 11:55

Исторический буфет откроют на станции "Кунцево"

еда культура День города мастер-классы Кунцево квесты буфеты семейная и молодёжная политика железнодорожные станции

Фото: М24

Исторический буфет на железнодорожной станции "Кунцево" откроют в рамках празднования Дня города 6 сентября. Организует мероприятие команда Культурного центра "Зодчие", которая решила реализовать предложения москвичей по празднованию дня рождения столицы.

"Атмосферу привокзальной точки общепита воссоздадут в рамках гастрономической акции "Привет, буфет!" Буфет будет работать на станции с 11.00 до 18.00", - отметили в департаменте культуры Москвы.

По словам организаторов акции, буфет начал активно работать после Великой Отечественной войны. Чаще всего путешественники покупали с собой в дорогу пирожки. В то время в ходу была поговорка: "Из Кунцева голодным не уедешь".

На современной станции буфета не было. Альтернативой ему стали кафе и точки фасфуда на платформе. После окончания гастрономической акции буфет на станции "Кунцево" продолжит свою работу.

Подкрепившись в буфете, гости праздника примут участие в Кунцевском квесте, во время которого узнают много любопытного о родном районе. Старт состоится в 11.00 от здания вокзала станции "Кунцево".

Тем, кто решит продолжить трапезу, рекомендуют заглянуть на "Соседский обед". Здесь жители Кунцево смогут посидеть за одним столом, познакомиться и угостить друг друга домашними блюдами.

Также запланированы кулинарные мастер-классы и дегустации удона с креветками, риса с лососем и рыбных шашлыков.

"Возрождение легендарного буфета, квест по району и соседский обед – инициативы, высказанные и поддержанные активными участниками сообщества "День города по-кунцевски" в социальных сетях Facebook и ВКонтакте", - добавили в департаменте.

К обсуждению предложений москвичей приступили в начале лета. Лучшие идеи определили путем голосования.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать