Исторический буфет откроют на станции "Кунцево"

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Исторический буфет на железнодорожной станции "Кунцево" откроют в рамках празднования Дня города 6 сентября. Организует мероприятие команда Культурного центра "Зодчие", которая решила реализовать предложения москвичей по празднованию дня рождения столицы.

"Атмосферу привокзальной точки общепита воссоздадут в рамках гастрономической акции "Привет, буфет!" Буфет будет работать на станции с 11.00 до 18.00", - отметили в департаменте культуры Москвы.

По словам организаторов акции, буфет начал активно работать после Великой Отечественной войны. Чаще всего путешественники покупали с собой в дорогу пирожки. В то время в ходу была поговорка: "Из Кунцева голодным не уедешь".

На современной станции буфета не было. Альтернативой ему стали кафе и точки фасфуда на платформе. После окончания гастрономической акции буфет на станции "Кунцево" продолжит свою работу.

Подкрепившись в буфете, гости праздника примут участие в Кунцевском квесте, во время которого узнают много любопытного о родном районе. Старт состоится в 11.00 от здания вокзала станции "Кунцево".

Тем, кто решит продолжить трапезу, рекомендуют заглянуть на "Соседский обед". Здесь жители Кунцево смогут посидеть за одним столом, познакомиться и угостить друг друга домашними блюдами.

Также запланированы кулинарные мастер-классы и дегустации удона с креветками, риса с лососем и рыбных шашлыков.

"Возрождение легендарного буфета, квест по району и соседский обед – инициативы, высказанные и поддержанные активными участниками сообщества "День города по-кунцевски" в социальных сетях Facebook и ВКонтакте", - добавили в департаменте.

К обсуждению предложений москвичей приступили в начале лета. Лучшие идеи определили путем голосования.