Новогодние выходные: парад Дедов Морозов и рождественские ярмарки

Парад Дедов Морозов и рождественские ярмарки, выставка старинных игрушек и иконописных образов, а также новогоднее обращение на фоне кремлевской стены и каток на крыше. Сетевое издание M24.ru расскажет, где в эти выходные можно зарядиться новогодним настроением.

Для начала напомним, что в субботу, 21 декабря, телеканал "Москва 24" приглашает всех на "Рождественскую сказку". Москвичи и гости столицы смогут встретить на Никольской улице, где пройдет праздник, не только ведущих "Москвы 24", но и сказочных героев, музыкантов и уличных артистов. В программе запланированы мастер-классы, рождественские представления, праздничный концерт и вкусные подарки всем маленьким гостям. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Суббота, 21 декабря

Утро

Не успели купить подарки родным и друзьям? Тогда день стоит начать с рождественской ярмарки. В пятницу в Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество", в рамках которого заработали 34 праздничные ярмарки. Москвичи и гости столицы смогут, не покидая города, увидеть Данию, Чехию, Австрию и Германию, а также побывать в других российских городах. Новогодние сувениры из европейских столиц и самых красивых городов России представят посетителям ярмарок более 270 шале. Если же вы проголодались, то сможете отведать жареные каштаны, блины, сладости, а также горячие рождественские напитки.

Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно на официальном сайте фестиваля.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кому необходимо новогоднее настроение.

Фото: M24.ru

Обед

В обед предлагаем съездить на Кузнецкий мост, где 20 декабря стартовала акция "Запиши новогоднее поздравление". В ее рамках любой желающий сможет произнести речь на фоне стенда с изображением кремлевской стены. Пожалуй, такое поздравление станет самой оригинальной "открыткой" для друзей или родителей. Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю речь, выложив свою видеозапись в Instagram с хештегом #lgzmoscow.

Место: Кузнецкий мост.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кому есть что сказать.

Вечер

Вечером, после дня, полного предпраздничных хлопот, можно отдохнуть на катке в Artplay. Удивителен он тем, что находится на крыше центра дизайна. Лучшее место для романтического свидания и не найти! Где еще вы со второй половинкой сможете покататься на коньках, любуясь панорамой Андроникова монастыря? Однако, перед тем, как туда поехать, стоит посмотреть за окно. Если температура ниже нуля, то ничего не бойтесь – езжайте. Дело в том, что каток в Artplay из естественного, а не искусственного льда, поэтому может подтаять.

Работает каток с 12.00 до полуночи.

Место: Нижняя Сыромятническая, дом 10.

Стоимость: входной билет – 200 рублей, входной билет и прокат коньков – 400 рублей.

Кому идти: тем, кто не боится высоты.

Фото: ИТАР-ТАСС

Воскресенье, 22 декабря

Утро

Как насчет того, чтобы начать утро с парада? Не простого, а сказочного. На Кузнецком мосту пройдет костюмированное шествие Дедов Морозов, участие в котором сможет принять каждый. Главное – нарядиться в самого важного героя Нового года и прихватить с собой елочную игрушку. Не теряйтесь! Доставайте из кладовок сине-белые костюмы и вперед! Дарите новогоднее настроение не только себе, но и окружающим.

Всех, кто не боится замерзнуть во время прогулки, будут ждать 22 декабря в 12.30 у станции "Теплое место" на Кузнецком мосту (пересечение с улицей Рождественка). Деды Морозы пройдут парадом до Никольской улицы, а в конце шествия, добравшись до другой станции "Теплое место", смогут оставить принесенные игрушки волонтерам, которые затем нарядят ими елку в НИИ Детской онкологии и гематологии имени Блохина.

Место: Кузнецкий мост.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кто готов делать сказку былью.

Обед

Пусть не совсем новогодняя, но от этого не менее сказочная выставка открылась в "Коломенском". В экспозиции "Волшебство старинной игрушки" можно отыскать кукол, миниатюрных клоунов, зверушек, солдатиков, настольные игры, мячики и велосипеды, принадлежавшие детям, выросшим в середине XIX-начале XX века. Покажут гостям и игрушки "с историей": например, любимую игрушечную обезьянку Марины Шаляпиной, дочери Федора Шаляпина. Именно с ней девочка изображена на портрете своего отца, написанном Кустодиевым в 1921 году.

Место: малый выставочный зал дворца царя Алексея Михайловича в музее-усадьбе "Коломенское".

Стоимость: вход платный (по билетам в музей).

Кому идти: любителям винтажа.

Фото: M24.ru

Вечер

Завершить день можно на открытии фестиваля "Дары", приуроченного к празднику Рождества Христова. Иконописные образы, современная храмовая архитектура и другие объекты искусства, при создании которых художники обращались к религиозным сюжетам – все они собраны ради того, чтобы познакомить горожан с истинной христианской культурой.

Основная часть выставки фестиваля "Дары" разместится в Музее архитектуры имени Щусева (Флигель "Руина" и цоколь Аптекарского приказа). Экспонаты также будут представлены в Культурном центре "Покровские ворота".

Кстати, в рамках открытия в Музее архитектуры пройдет мастер-класс для детей "Голубиная история", на котором малыши смастерят елочную игрушку – белого голубя. Начало в 14.30.

Место: улица Воздвиженка, 5/25.

Стоимость: необходимо уточнить в музее.

Кому идти: тем, для кого Рождество - праздник.