Эксперимент Хэрби Хэнкока: великому джазовому музыканту – 75

Хэрби Хэнкок. Фото: facebook.com/herbiehancock

12 апреля Хэрби Хэнкоку, великому джазовому музыканту, обладателю 14 премий Грэмми, исполняется 75 лет.

Хэнкок считается одним из лучших акустических пианистов современного джаза, наряду с Маккоем Тайнером, Китом Джарреттом и Чиком Кориа. Хэнкок не изобретает новых стилей, не присутвует в газетных и сетевых утках, не погибает от наркотиков и не участвует в административной работе по "управлению музыкой". Он ее, музыку, просто играет, причем так, что пройти мимо невозможно.

Родился Херберт Джеффри "Херби" Хэнкок (Herbert Jeffrey "Herbie" Hancock) в Чикаго 12 апреля 1940 года. Херби был вундеркиндом – начал обучаться музыке в семилетнем возрасте, а уже в одиннадцать сыграл Концерт для фортепиано № 5 Моцарта с Чикагским симфоническим оркестром. В средней школе уже играл джаз, особо влияли на него музыканты суперпрофессиональные, виртуозные, но организованные и более "правильные", чем фееричные – Оскар Питерсон и Билл Эванс.

Сразу была ясна его разностонность, многообразный талант – он получил два образования в колледже Grinnell, его специализацией были музыка и электротехника. Все это пригодилось пианисту. В 20 лет Херби позвал играть с собой трубач Дональд Берд – это был старт. Клавишник подписал контракт с легендарным лейблом Blue Note Records, на первом диске Хэнкока Takin Off (1963) уже есть джазовый хит Watermelon Man.

Однако по-настоящему показал его миру, пригласив в это же время (1962) в свой ансамбль The Miles Davis Quintet, Майлз Дэвис – человек, участвовавший во всех открытиях в джазовой музыке несколько десятилетий подряд. Коллегами Хэнкока становятся супермузыканты – Дэвис знал секрет, как находить звезд. Вместе играют Уэйн Шортер (тенор-саксофон), Рон Картер (контрабас) и Тони Уильямс (барабаны). Когда Дэвис вскоре разрабатывал канон стиля фьюжн, то позвал Хенкока играть на альбомах In A Silent Way и Bitches Brew.

На Blue Note Херби-соло выпускает Maiden Voyage, Empyrean Isles и Speak Like a Child, а в 1966-м пишет легендарную партитуру Blow Up к фильму Микеланджело Антониони – там играет сборная молодых джазовых гениев и рокеры Yardbirds с гитаристами Джеффом Беком и Джимми Пейджем. Так стартовала долгая и успешная работа Хэнкока в кино.

Диск Chameleon (1974) стал первым джазовым платиновым альбомом, а заглавная тема исполнялсь затем Хэнкоком несчетное число раз.

Но особенно он хорошо себя почувствовал, когда пришел век электроники, а многие его коллеги вообще потеряли почву под ногами. У Хэрби была инженерная жилка, любовь к кнопкам и коллекция синтезаторов и компьютеров – не самый частый набор качеств для джазового виртуоза. Первый "Гремми" пришел в 1983 году, но это был взрыв всего музыкального пространства. На протоиндустриальном квазиэлектронном сингле Rockit и рок-, и диско-фаны с удивлением услышали, как, оказывается, должна звучать популярная музыка, если за дело взялся большой мастер. Хотя Хенкок во многом повторил тут музыкальную эстетику Chameleon – просто время догнало его музыку и они совпали.

В 80-е его музыку слышали уже все – он открыл новое дыхание, причем это открытие оказалось шагом на неизвестную территорию: даже сам Хэнкок пытался повторить фокус, но это у него не очень-то получилось. Попадание в эстетику эпохи было идеальным – даже в советском фильме "Курьер" эта мелодия обозначает то-то необычайно модное. Все брейкеры в СССР рубились под эту музыку, часто не догадываясь, что она записана известным джазменом.

После этого Херби окончательно стал крупнейшей и безальтернативной медиафигурой, статуэтки "Гремми" и прочие награды, кажется, сами стремятся к нему – вплоть до наших дней. В 1986 году за звуковую дорожку к фильму "Около полуночи" он получил премию "Оскар" за лучшую музыку. Альбом Possibilities получил "Грэмми" 2005 года – в нем рафинированный джаз пели Стинг и Пол Саймон, умница и красавица Джосс Стоун – блюз, также демонстрировала вокальный потенциал Кристина Агиллера. А последние две премии "Грэмми" – на данный момент – пришли за удивительную пластинку джазовых обработок композиций великой певицы Джони Митчелл River: The Joni Letters (2007).

Отметим и альбом 2010 года Imagine. Работа над ним шла в семи странах в содружестве со множеством звезд, в том числе с Анушкой Шанкар, Джеффом Беком, Джоном Леджендом, Р!nk, Juanes, Seal, India.Arie, Чакой Хан, Уэйном Шортером, Джеймсом Моррисоном.

Хэнкок – редчайший артист, про которого в наше время можно без преувеличения сказать: звезда джаза, ведь джазовые звезды "уже не те". Да и сам этот термин разменян на недорогих гастролеров и потерял свой блеск. У Хенкока же талант светит, не тускнея. Стилистическая всеядность музыканта не вызывает заметных возражений и споров.

Поэтому Хэрби спокойно и уверено уходит в хип-хоп и в фанк, записывает альбомы высокопробной попсы и получает за свои фантазии премии и восторженные отзывы, оставаясь джазовым мэтром. Хэнкок играл хард-боп, modern jazz, fusion, соединяя с ними изысканность и естественность блюза, фанка, госпел и даже современной классики, но его тянуло к hip-hop, dance.

Он привозил в Москву в ММДМ студентов – подопечных фонда Теллониуса Монка – и играл с ними как с ровней. Он умеет экмпериментировать так, что в его музыку влюбляются все, и исполнители, и слушатели, – эксперименты ему удаются всегда.