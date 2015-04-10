В столице озеленят около трех тысяч дворов

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

В Москве озеленят почти три тысячи дворов. Благоустройство ждет бульварную зону вдоль улицы Хамовнический вал от Комсомольского проспекта до Лужнецкого проезда, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Поставщика растений и грунта выберут посредством электронного аукциона. Заказчиком работ выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды, а начальная максимальная стоимость работ составляет более 136 миллионов рублей.

Согласно планам, будет высажено почти 10 тысяч деревьев и более 245 тысяч кустарников. При этом в рамках программы "Миллион деревьев" весной этого года собираются дополнительно озеленить 2654 дворов.

Всего в московских дворах зазеленеют почти девять тысяч деревьев и более 307 тысяч кустарников. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, в 2014 году в 3962 дворах высадили почти 20 тысяч деревьев и свыше 336 тысяч кустарников.

Ранее сообщалось, что в столице может появиться "зеленый патруль", который будет следить за соблюдением правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города. Об этом M24.ru рассказала председатель комиссия по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

"Это пока еще идея, я буду обсуждать эту идею с общественностью, чтобы привлечь молодежь и волонтеров", – пояснила Зотова. По словам депутата, в экологические рейды могут ходить и столичные депутаты, как и в "народном контроле".

При этом москвичи чаще всего выбирают сирень и клен для озеленения своих дворов в рамках акции "Миллион деревьев", сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Самые популярные зеленые насаждения среди москвичей – клен и сирень. Половина голосовавших в акции "Миллион деревьев" горожан хотели бы видеть в своем дворе именно сирень. Клен тоже пользуется популярностью, потому что у этого дерева красивая листва, которая меняет окраску в зависимости от времени года", – сказал Кульбачевский.