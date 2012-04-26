ГИБДД Подмосковья рекомендует продумывать маршруты в праздники

Подмосковное Управление ГИБДД ГУ МВД России предупреждает водителей, что в период майских праздников плотность потоков на дорогах Московской области значительно возрастет.

Госавтоинспекция примет все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сообщает официальный сайт Управления.

"Вместе с тем, с учетом ограниченной пропускной способности многих дорог, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области настоятельно рекомендует автовладельцам не только тщательно продумывать маршрут движения, но и по возможности избегать для поездок к местам загородного отдыха и возвращения обратно, так называемое время "пик". Традиционно оно выпадает на вечер предвыходного (предпраздничного) дня и утро первого выходного (праздничного) дня. А также на вечер последнего из выходных (праздничных) дней", - отмечается в сообщении областного Управления ГИБДД.