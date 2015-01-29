Алабяно-Балтийский тоннель запустят к весне

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Алабяно-Балтийский тоннель может начать работу в полном объеме на рубеже февраля-марта этого года, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что это большой объект, который строился с 2005 года, в результате чего скопилось "колоссальное количество документации", оформлением которой сейчас занимаются.

"Необходимо восстановить документацию, провести испытания. И спокойно, в нормальном режиме запустить данный объект", - отметил глава ведомства, добавив, что весной вокруг объекта будет закончено благоустройство, рядом появится многоярусный паркинг.

"Москва в цифрах": В Москве открыли Алабяно-Балтийский тоннель

Напомним, ранее стало известно, что Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный тоннель будет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.