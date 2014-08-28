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Город

28 августа 2014, 17:45

80% площадей офисного парка "Комсити" сдано в аренду - Жидкин

дороги Новая Москва проекты Владимир Жидкин строительство дорог

Фото: ИТАР-ТАСС

Первая очередь офисного парка "Комсити", расположенного в деревне Румянцево, на 80% сдана арендаторам. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Первые из них (арендаторов – M24.ru) сейчас приступают к отделочным работам площадей, с января "заселяются". Основной арендатор на этом объекте – это "Ростелеком", - уточнил Жидкин.

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По его словам, "Комсити" - это "город в городе". Здесь построят торговые центры, детский сад и другие объекты инфраструктуры.

"Его площадь составляет 700 тысяч квадратных метров. Учитывая все три очереди. По нашей оценке, подобные объекты должны располагаться практически в каждой точке роста или в каждом центре градостроительного развития. Сегодня, работая с Москомархитектурой и с Институтом Генплана, мы предусматриваем в каждом центре развития подобные объекты", - отметил глава департамента.

Владимир Жидкин добавил, что Новая Москва развивается и интегрируется со "старой" Москвой.

"На мой взгляд, интеграция начинается с социального выравнивания новой территории Москвы и исторической Москвы. Еесли говорить о вопросах градостроительства, то мы начали строить метро на новой территории. И первые станции уже будут построены в этом и в начале будущего года. Приступили к строительству развязок на пересечении МКАД с Киевском шоссе и приступаем к развязке на Калужском шоссе", - пояснил он.

Какие изменения ждут Новую Москву в 2014 году

Жидкин напомнил, что за 4 года в Новой Москве построят 137 километров дорог. Кроме того, началось строительство ЦКАД, который улучшит транспортную доступность между новыми территориями и Москвой. "В этом году мы проектируем 6 участков дорог к населенным пунктам и к СНТ. Кроме этого, строятся объекты энергоснабжения, и также ведется проектирование объектов водоснабжения. Да, за один, за два года весь перечень этих вопросов решить сложно. Но мы поступательно по мере необходимости там, где наиболее сложная ситуация по дорогам, по инженерным объектам, мы их проектируем и строим, будем строить дальше", - заключил Владимир Жидкин.

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