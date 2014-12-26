60 плоских светофоров установят на улицах столицы в 2015 году

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В 2015 году в столице установят около 60 плоских светофоров, заявил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев журналистам.

Глава ЦОДД отмечает, что в 2014 году было установлено 36 светофоров в современном дизайне. Сейчас в Москве всего 2000 светофоров, а в 2015 году появится 200 дополнительных, передает корреспондент M24.ru.

"Светофоры выполнены в современном дизайне. Корпус их плоский, что позволяет снизить вес светофора. Кроме того, плоские светофоры легко мыть, они проще в эксплуатации и более надежны", - сказал Юрьев.

Кроме того, по его словам, в 2014 году в городе установили более 3 тысяч дорожных знаков с внутренней подсветкой. Эти знаки устанавливаются вместо обычных, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения: знаки с внутренней подсветкой хорошо видны и в ночное время суток, и в условиях плохой видимости.

Всего планируется заменить 6,5 тысяч обычных дорожных знаков на знаки с внутренней подсветкой. Работы планируется завершить в начале 2015 года.

Как устанавливают плоские светофоры

Как ранее рассказал M24.ru представитель ТД "Мегапром", занимающегося реализацией светофоров, сверхтонкие светофорные столбы толщиной менее 3 сантиметров весят не более 6 килограммов.

"Это позволяет легко снимать их, заменять и мыть. Однако эти светофоры дороже стандартных, которые стоят порядка 14 тысяч рублей", – отметил он. По его словам цена сверхтонкого светофора выше на восемь-десять тысяч рублей. Таким образом, один плоский светофор может обойтись городу в 22-24 тысячи рублей.

На плоских светофорах может работать цифровое табло. Уже сейчас подобные светофоры есть на улицах некоторых городов Подмосковья. Их уже используют в Пскове, в Нижнем Новгороде и Челябинске.

Заместитель заведующего кафедрой транспортной телематики МАДИ Султан Жанказиев пояснил, что светодиодные плоские светофоры в эксплуатации практически не имеют недостатков. "Они значительно легче обычных, их практически не нужно мыть, если один из диодов в светофоре погаснет, то это никак не отразится на работе всей секции, в отличие от обычного светофора", – рассказал эксперт.

Отметим также, что в 2015 году на все светофорные объекты в Москве повесят номера телефонов горячей линии, куда можно будет сообщить о неисправностях.