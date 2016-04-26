Здесь будет танк: Какие улицы перекроют из-за репетиции парада

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Накануне майских праздников в Москве ограничивается проезд транспорта по некоторым улицам центре города. Прежде всего, это связано с подготовкой к военному параду в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Так, во вторник, 26 апреля, с 21:00 до 23:30 перекроют Большой Москворецкий мост и улицу Тверская от Пушкинской до Манежной площадей. На короткое время возможно ограничение движения на примыкающих улицах.
С 20:00 будет изменено и движение троллейбусов №№ 1, 12, 15, 31, 33 и автобусов №№ 12ц и 25. Общественный транспорт вечером 26 апреля по Тверской улице ходить не будет.
Следующие волны ограничений придутся на 28 апреля и 5 мая. С 16:00 до окончания репетиций будет ограничено движение более чем на 20 участках столичных улиц по маршруту прохождения военной техники. Также могут быть перекрыты и прилегающие улицы.
Так, будут закрыты для транспорта следующие участки:
- улица Нижние Мневники: от улицы Крылатской до улицы Народного Ополчения;
- улица Народного Ополчения: от улицы Нижние Мневники до улицы Мневники;
- улица Мневники: от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе;
- Звенигородское шоссе;
- улица Красная Пресня;
- Баррикадная улица;
- Садовая-Кудринская улица;
- Большая Садовая улица;
- Триумфальная площадь;
- Тверская улица;
- Красная площадь;
- Кремлевская набережная;
- Боровицкая площадь;
- Большой Москворецкий мост;
- Болотная площадь;
- Болотная улица;
- Большой Каменный мост;
- Моховая улица: от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка;
- улица Воздвиженка;
- Новый Арбат: от улицы Воздвиженка до Новинского бульвара;
- Новинский бульвар: от Нового Арбата до Садовой-Кудринской улицы.
C 15:30 до окончания подготовки к параду изменения будут действовать и на расписание общественного транспорта. Более подробную информацию о графике движения троллейбусов и автобусов вы можете узнать на официальном сайте "Мосгортранса".
Военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, прибыла в Москву в субботу, 23 апреля. В настоящее время она дислоцируется в Нижних Мневниках – там оборудован специальный технопарк.
Колонна прибыла из Алабино, где проходили тренировки проезда боевых машин 9 мая. В параде будут представлены лучшие образцы вооружений – ракетные комплексы "Ярс2, самоходные гаубицы "Мста" и "Коалиция", бронетранспортеры, танки "Армата" и многое другое.
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