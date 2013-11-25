ГИБДД призывает водителей быть осторожней из-за надвигающейся метели

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Столичная Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся снежной метели и похолодания.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, отмечает пресс-служба ГИБДД.

Кроме того, инспекторы обратили внимание автовладельцев на необходимость провести подготовку автомобиля к зиме: залить незамерзающую жидкость и надеть зимнюю резину.

Отметим, что днем 26 ноября столичный регион окажется в сердце балканского циклона. Погода будет пасмурная, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

В первую половину дня осадки будут преимущественно в виде дождя, который к вечеру сменится мокрым снегом.

Полностью дороги покроются людом в ночь на среду, а осадков выпадет около 5 миллиметров. Так что утром горожане уже увидят по-зимнему припорошенную землю.