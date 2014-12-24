Новинский переулок перекрыли из-за новогодней елки

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Участок Новинского переулка перекрыли из-за Елки мэра, сообщает информационный центр департамента транспорта.

По данным ведомства, ограничение действует с 24 декабря по 10 января, движение перекрыто от Нового Арбата до дома №36 по Новинскому переулку.



Новогодняя Елка мэра Москвы будет проходить в здании столичного правительства на Новом Арбате. Предположительно, гостями праздника станут 53 тысячи детей. Всего будет организовано 57 представлений.

Билет на елку можно было получить благодаря "Активному гражданину". Для этого надо было с 10 ноября по 10 декабря набрать наибольшее количество баллов.

Праздничные представления только для детей участников проекта "Активный гражданин" состоятся 28 декабря и 5 января в высотке на Новом Арбате. В них участвуют ребята старше пяти лет без сопровождения взрослых. На Елке мэра их ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании аниматоров и артистов.