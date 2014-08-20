Автобусы начнут фиксировать нарушения ПДД на выделенках в 2015 году

Автобусы начнут фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах

В начале 2015 года автобусы начнут отслеживать нарушения правил дорожного движения на выделенных полосах города с помощью приборов фото- и видеофиксации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Мобильные комплексы уже установили в 110 автобусах, в течение 1-2 месяцев они будут подключены к системе, а затем начнут работать в тестовом режиме. Устройства, которые расположены в кабинах водителя, позволят выявить случаи остановки и стоянки машин на выделенных полосах, где действуют запрещающие знаки.

"Информация о нарушении будет поступать в серверный центр ЦОДД для обработки полученных данных. Затем она будет направлена сотрудникам Московской административно-дорожной инспекции для вынесения постановлений нарушителям. Данные меры позволят сократить задержку наземного транспорта и улучшить условия для пассажиров", - цитирует Агентство "Москва" представительницу пресс-службы.

Как ранее сообщало M24.ru, приборы видеофиксации нарушений сначала планировалось установить на лобовые и задние стекла автобусов.

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Кроме того, в этом году Центр организации дорожного движения собирается в рамках пилотного проекта оснастить спецмашины и общественный транспорт радиометками (RFID). На светофоры поставят считыватели, позволяющие распознавать машины на расстоянии, что позволит светофорам давать спецтранспорту приоритет.

Сейчас в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта. В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят в сутки более 1,3 миллиона пассажиров.

В этом году планируется организовать выделенные полосы еще на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице. Благодаря появлению выделенных полос на вылетных магистралях скорость движения автобусов увеличилась более чем на 30 процентов, а пассажиропоток на маршрутах, курсирующих по выделенкам, вырос на 15 процентов.