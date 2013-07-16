На Звенигородке и Ленинградке разрешат разгоняться до 80 км/ч

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На Звенигородском и Ленинградском шоссе к 1 августа перенастроят камеры фото- и видеофиксации из-за изменения скоростного режима. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы Александр Попов.

С августа на Звенигородке (от ТТК до улицы Мневники) и Ленинградке (от ТТК до Ленинградского шоссе) разрешенная скорость будет увеличена до 80 километров в час.

Новый скоростной режим также введут на улице Мневники и на проспекте Маршала Жукова (от улицы Мневники до МКАД). При этом боковые проезды и дублеры под действие новых правил не попадают – здесь, по-прежнему, можно ехать не больше 60 километров в час.

Напомним, ранее также предлагалось разрешить ездить по платным трассам со скоростью 130 километров в час вместо разрешенных 110-ти. Трасс общего пользования эти изменения не коснутся - разрешенная скорость на них не превысит 90 километров в час.