В ночь на понедельник в столице ожидается гололед

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Столичные спасатели предупреждают москвичей об ухудшении погодных условий в ночь на понедельник. В Москве ожидается усиление морозов, которое приведет к образованию гололеда на дорогах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В период с 21.00 до полуночи в столице похолодает до -4 градусов. Местами возможно образование гололеда.

МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах и отмечает, что в такую погоды возможно образование заторов, а также увеличение количества аварий.

Водителей просят воздержаться от резкого ускорения и маневров на большой скорости.

Внимательными стоит быть и пешеходам - такая погода способствует образованию сосулек. Отметим, что сейчас в столице около нуля.

Убирать снег и лед с улиц Москвы готовы 10 тысяч снегоуборщиков. Если потребуется, люди и техника будут работать круглые сутки. Главное, чтобы им не мешали сами автомобилисты.