На сайте ЦОДД появился сервис для отслеживания загруженности дорог

Фото: ГКУ "ЦОДД"

Теперь следить за загруженностью автодорог столицы можно на сайте ГКУ "Центр организации дорожного движения". Кроме того, на сайте содержится информация о крупных перекрытиях дорожного движения на текущей неделе.

Так, на неделе с 30 июня по 6 июля средняя скорость по магистралям составила 51 км/ч, а наиболее загруженными в этот период стали шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе. Что касается крупных перекрытий, то на неделе с 14 по 21 июля они организованы на Мичуринском проспекте и Дмитровском шоссе.

Отметим, что на сайте ГКУ "ЦОДД" размещается не только недельная, но и годовая динамика изменений скоростей на разных городских магистралях.

Ранее источник в мэрии рассказал M24.ru, что московские власти создают собственную систему Traffic message channel (TMC - "канал автодорожных сообщений") - оповещение о пробках и чрезвычайных ситуациях на дорогах с помощью радиосигнала.

Система будет передавать информацию на встроенные навигаторы москвичей, используя не мобильный интернет, а УКВ и ОВЧ диапазоны. Предполагается, что Traffic message channel будет внедрен в штатные навигаторы, как минимум, четырех автопроизводителей. Активация услуги у автодилеров, скорее всего, будет платной.