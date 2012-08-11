По Лужнецкой и Фрунзенской набережным ограничат движение

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Управление ГИБДД Москвы предупреждает автовладельцев об ограничении движения транспорта по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Это связано с проведением марафона, приуроченного ко Дню физкультурника.

Движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено с 9:15 и до окончания мероприятия. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

17-й Международный пробег на 15 км, который является вторым этапом Суперкубка, начнется в столице в 10.00, сообщается на сайте Олимпийского комплекса "Лужники".