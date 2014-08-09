До конца года в Москве введут более 20 километров новых "выделенок"

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До конца года в Москве дополнительно введут более 20 километров выделенных полос для общественного транспорта. Об этом в субботу сообщил журналистам руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

Заммэра рассказал, что за два года в Москве появилось 107 километров новых "выделенок".

"На сегодняшний день, протяженность выделенных полос в столице составляет более 200 километров", - добавил Ликсутов.

Напомним, первая "выделенка" появилась в Москве в июле 2009 года - на Волоколамском шоссе. В начале января 2011 года спецполоса для общественного транспорта была открыта на проспекте Андропова. С осени 2012 года такие участки стали активно появляться на других дорогах города.

На сегодняшний день в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта. В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят в сутки более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров.

В 2014 году организовать выделенные полосы планируется на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице.

Как ранее сообщал в эфире канала "Москва 24" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов, благодаря появлению выделенных полос на вылетных магистралях скорость движения автобусов увеличилась более чем на 30%.