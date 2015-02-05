Дорожные знаки будут вешать на фасады домов

Дорожные знаки разместят на фасадах зданий

Дорожные знаки в Москве начнут вешать на фасадах зданий. Об этом M24.ru сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Попов. В первую очередь это планируется делать в центре города, где столбы со знаками на узких тротуарах мешают пешеходам. Часть опор планируется убрать, а знаки закрепить с помощью кронштейнов на стенах зданий. По словам Попова, на фасады могут переместить до 10% всех дорожных знаков в городе, то есть около 17 тысяч.

"Сейчас активно прорабатывается возможность размещения знаков на фасадах зданий с помощью кронштейнов. В центре города узкие тротуары. Столбы со знаками мешают движению пешеходов, особенно женщин с колясками и других маломобильных групп. Предлагается убрать опоры и перевесить знаки на кронштейны", - рассказал Попов.

На стенах могут разместить любые дорожные знаки, в том числе те, которые касаются правил парковки, движения пешеходов и так далее. Речь идет именно о том, чтобы повесить на кронштейны те знаки, которые уже расставлены на тротуарах, а не размещать новые.

"На фасады повесят часть дорожных знаков, которые сейчас установлены на столбах. Новые знаки размещать не планируется, организацию движения никто менять не будет. Всего в городе 170 тысяч дорожных знаков, если 10% из них будут размещены на фасадах, уже хорошо", - пояснил Попов.

Перемещение дорожных знаков может начаться уже в этом году. Сейчас идут переговоры с владельцами и балансодержателями зданий.

Напомним, что знаки уже устанавливались на фасадах домов в советское время. "Потом здания стали активно реконструировать, закрывать декоративными фасадами и такую практику свернули", - отметил Попов.

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Руководитель "Моспроекта-5", экс-глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко говорит, что ГОСТы позволяют размещать дорожные знаки на кронштейнах на стенах домов. Но они не должны нарушать исторический вид здания. "Возможно, их стоит устанавливать на месте существующих рекламных консолей, а не громоздить новые кронштейны на фасады, - считает эксперт. - Если здание представляет собой памятник культуры с богатой пластикой фасада, конечно, знаки там не нужны. В советское время дорожные знаки размещали на фасадах, но достаточно редко. Хотя тогда и не было такого количества знаков в городе".

Напомним, в декабре 2013 года было принято постановление "О размещении информационных конструкций в городе Москве". Согласно документу, кронштейны (консольные панели) должны располагаться на высоте не менее 2,5 метров от земли. Высота панели – максимум 1 метр. На фасадах зданий, построенных до 1952 года включительно, а также объектах культурного наследия, кронштейны не должны превышать 0,50 метра по высоте и ширине. Однако дорожный знак, согласно ГОСТам, должен располагаться на высоте 2-4 метра.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что перенос дорожных знаков на фасады может облегчить проход пешеходов. "Это возможно как точечная мера. Если нельзя расширить узкий тротуар, но нужно повысить пешеходную доступность, то можно прикрепить дорожный знак на здание. Для автомобилистов проблем не возникнет, видимость знаков не ухудшится", - пояснил Мухортиков.

Он добавил, что в целом в Москве есть проблема избыточного количества дорожных знаков. Особенно в переулках в центре города с парковочными карманами. По словам Мухортикова, в одном переулке достаточно 2-3 знаков, а их иногда ставят по всей его длине.

София Сарджвеладзе