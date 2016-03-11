На использовании милдроната попались 60 спортсменов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В использовании запрещенного препарата милдронат уличены 60 спортсменов. Соответствующее заявление сделал представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Бен Николс, сообщает "Р-Спорт".

По словам Николса, число выявленных положительных допинг-проб растет в геометрической прогрессии.

О том, кто именно попался на милдронате – пока неизвестно. Однако это атлеты из России и стран СНГ, поскольку в других странах мельдоний, синтезированный латвийскими химиками, не применялся.

Спортсменам, уличенным в использовании мельдония, грозит двухлетняя дисквалификация.

В настоящее время в использовании милдроната уличены несколько российских спортсменов: Мария Шарапова, Екатерина Боброва, Павел Кулижников, Семен Елистратов, Эдуард Латыпов и Александр Маркин.

Кулижникову грозит пожизненное отлучение от спорта, поскольку ранее он был уличен в употреблении энергетических напитков (они считаются допингом).