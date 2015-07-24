Курс евро превысил 63 рубля, доллар стоит больше 58 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на грядущие выходные и понедельник и выходные, вырос на 67,6 копеек и составляет 63,61 рубля. Американская валюта выросла на 67,96 копеек до 58,04 рубля, сообщается на сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, тоже увеличилась - более чем на 67 копеек до 60,54 рубля.

Ранее рубль обновил четырехмесячный минимум к доллару в ходе торгов на Московской валютной бирже. Российская валюта упала ниже отметки в 58 рублей за доллар, следует из данных ММВБ.

В последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.