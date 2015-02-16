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16 февраля, 12:41

Официальные курсы евро и доллара упали на три рубля

доллар евро рубль курсы валют

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Банк России почти на три рубля понизил официальные курсы евро и доллара на вторник, 17 февраля, сообщает пресс-служба регулятора.

Курс доллара Центробанк установил на уровне 62 рублей 66 копеек, что на 2,42 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро упал на 2,82 рубля. Теперь он стоит 71 рубль 54 копейки.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. За ее снижение выступает Минэкономразвития, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев.

При этом он положительно оценил недавнее решение регулятора о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

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Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

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