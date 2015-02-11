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11 февраля, 15:10

Официальные курсы доллара и евро выросли на 60 копеек

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Банк России повысил на 60 копеек официальные курсы евро и доллара на четверг, 12 февраля, сообщает пресс-служба регулятора. Доллар вырос до 66,05 рубля, европейская валюта прибавила до 74,73 рубля.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. За ее снижение выступает Минэкономразвития, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев.

При этом он положительно оценил недавнее решение регулятора о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

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Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

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