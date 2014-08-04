Россиянам не стоит переводить свои деньги в Азию - эксперт

В чем россиянам хранить свои деньги

Российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские доллары и размещать их в китайских банках, сообщает "Москва FM" со ссылкой на вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега Иванова. Но простым россиянам не стоит переводить свои доллары в Гонконг, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

"Туда стоит уходить тем, у кого есть деньги. Туда идут с десятками и сотнями миллионов долларов", - рассказал он в эфире радиостанции.

По его мнению, деньги нужно хранить в той валюте, в которой вы получаете свой доход. "Есть такая зависимость: если ваши накопления не превышают нескольких сотен тысяч рублей, то смысла хранить их в иностранной валюте нет", - отметил эксперт.

Если же средства позволяют перевести их в иностранную валюту, например, в гонконгский доллар, то эту операцию лучше делать не в России, а за границей, советует Цыганков: "Езжайте туда, открывайте там счет и переводите их в доллары. Лучше потратиться на билет, и за 25-30 минут вам откроют счет как для нерезидента под минимальные процентные ставки. Второй вариант – это швейцарский франк. Можете поехать в Швейцарию и открыть там счет, но это займет около месяца".

Также рекомендуется хранить деньги в валюте северных стран – Швеции и Норвегии. При этом Цыганков предупреждает, что иметь дело с иностранными деньгами лучше тем, кто хорошо разбирается в финансовых вопросах и может грамотно использовать свои средства.

"Сложные инструменты для тех, кто в этом понимает и может превратить их в ликвидность, то есть в то, что можно сразу потратить и быстро перевести. Если вам нужна мобильность денежных средств, то тогда можно иметь дело с иностранной валютой", - сказал он.