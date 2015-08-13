Шарапова вновь возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российская теннисистка Мария Шарапова в 11-й раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по данным журнала Forbes.

В период с июня 2014-го по июнь 2015 года Шарапова заработала 29,7 миллиона долларов. 23 миллиона ей принесли контракты со спонсорами, а также продажи конфет под собственным брендом. Остальные деньги спортсменка заработала в качестве призовых за выступления на турнирах.

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, доход Шараповой вырос на 4,8 миллиона.

Второе место в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс – 24,6 миллиона долларов. Третьей стала еще одна представительница тенниса датчанка Каролина Возняцки - 14,6 миллиона долларов.

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых знаменитостей с самыми высокими доходами. Шарапова заняла 88 строчку в этом списке, став единственной представительницей России в рейтинге издания в 2015 году.