Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2012, 18:00

Культура

Правительство Москвы объявило конкурс на создание логотипа "Наш город"

Фото: gorod.mos.ru

Победитель открытого конкурса на разработку нового логотипа для портала "Наш город" получит 100 тысяч рублей, а логотип-победитель не только станет новой эмблемой портала, но и весь редизайн ресурса будет сделан на его основе.

Заявку на участие в конкурсе можно отправить до 18 декабря на e-mail competition.gorod@mos.ru. С правилами участия в тендере можно ознакомиться на самом портале.

Специальная комиссия отберет три работы, которые будут выставлены на голосование среди пользователей портала "Наш город", по итогам которого и будет выбран победитель. Итоги конкурса будут подведены 27 декабря.

Среди российских дизайнеров, входящих в жюри, - креативный директор и совладелец Direct Design Visual Branding и преподаватель Британской высшей школы дизайна Леонид Фейгин, а также куратор интенсивных учебных программ Британской высшей школы дизайна Дмитрий Карпов.

Ссылки по теме


Сюжет: Портал "Наш город"
дизайн конкурсы бизнес Наш город логотипы городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика