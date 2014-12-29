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Общество

29 декабря 2014, 09:44

Семилетний мальчик ранил себя из травматического пистолета в Подмосковье

дети оружие криминал школьники

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Подмосковный школьник выстрелил себе в голову, играя с дедушкиными травматическим пистолетом, сообщили M24.ru в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря. Семилетний ученик одной из гимназий города Щелкова нашел дома ключ от сейфа, в котором обнаружил травматический пистолет "Стражник", принадлежащий его 63-летнему деду. Игра с оружием, мальчик случайно выстрелил и попал себе в голову.

Ребенка доставили с реанимацию местной больницы с открытой черепно-мозговой травмой, затем его перевели в московскую клинику. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает "Интерфакс", владелец оружия запер его в сейфе и уехал отдыхать в Болгарию. В момент инцидента в квартире находился 34-летний отец мальчика, являющийся директором охранного предприятия, а также его сестра и двоюродный брат, мать раненого была в магазине.

Напомним, что в сентябре в Москве трехлетний мальчик, играя с травматическим пистолетом, по неосторожности выстрелил себе в голову.

Ребенок нашел в квартире оставленный травматический пистолет и, играя с ним, выстрелил себе в голову. В сопровождении матери пострадавший ребенок был доставлен в реанимацию Морозовской детской больницы.

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