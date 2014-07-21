Фото: tsaritsyno-museum.ru

В музее-заповеднике "Царицыно" открылся "Панда-парк", сообщила в понедельник пресс-служба заповедника.

Веревочный городок открылся рядом с верхним царицынским прудом. Это первый веревочный парк, спроектированный для детей и подростков ростом от 90 до 150 сантиметров. В парке маленькие посетители могут попробовать свои силы на веревочных переправах или подвесных мостах. Все снаряды и аттракционы оборудованы системами страховки и защиты.

В "Панда-парке" предусмотрено два маршрута: "Ловкий" и "Детский". Маршрут "Ловкий" предназначен для детей от 5 до 13 лет и представляет собой лабиринт общей протяженностью 80 метров. Снаряды расположены на высоте от полутора до двух метров. Маршрут состоит из 10 площадок и 9 препятствий. "Детский" маршрут предназначен для детей от 3 до 8 лет. Он вдвое короче "Ловкого" и состоит из 7 площадок и 7 препятствий. Снаряды расположены в метре от земли.

"Панда-парк" работает с понедельника по пятницу с 11 утра и до 9 вечера, в выходные и праздничные дни парк начинает свою работу в 10 утра и закрывается в 21.00. Стоимость билета варьируется от 200 до 400 рублей.

Также на территории музея-заповедника "Царицыно" можно посетить скалодром, прокатиться на электромобиле или на лодке. В Москве можно найти и другие "Панда-парки": в Сокольниках, Парке Горького, в Филевском, Лианозовском и Измайловском парках.