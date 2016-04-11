В Измайловском парке детей бесплатно научат кататься на роликах

Фото: izmailovsky-park.ru

С 10 апреля в Измайловском парке стартовали весенне-летние занятия по катанию на роликах для детей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Тренер будет встречать ребят каждое воскресенье в 13:00 на Северной площади неподалеку от станции метро "Партизанская". Программа рассчитана на детей 5-8 лет, которые только учатся стоять на роликах. Занятия бесплатные, роликовые коньки и полный комплект защиты необходимо принести с собой.

Тренер Павел Савченков - действующий спортсмен, судья и организатор соревнований Москомспорта различного уровня (основная дисциплина – роллер спорт), финалист окружного педагогического конкурса "Педагог года Москвы" по юго-восточному округу.

В случае, если посетители не нашли тренера на площадке, можно позвонить по телефону: 8-915-438-21-23. Занятия будут проходить регулярно весь весенне-летний сезон.