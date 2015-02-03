Столичных врачей научат обращаться с неизлечимо больными детьми

Первый курс для врачей "Паллиативная медицинская помощь детям" стартовал 26 января 2015 года в столице, сообщили M24.ru в Благотворительном фонде "Детский паллиатив". В Научно-практическом центре медицинской помощи детям департамента здравоохранения города рассказали, что это стало возможным благодаря созданию в 2014 году кафедры паллиативной помощи на базе медуниверситета им. Пирогова.

Паллиативная помощь детям Паллиативная помощь детям - комплексный подход к больному ребенку, которого нельзя вылечить. Она направлена на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также на поддержку семьи.

Паллиативная помощь детям - комплексный подход к больному ребенку, которого нельзя вылечить. Она направлена на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также на поддержку семьи.



По словам представителя фонда, на цикле зарегистрировано 30 врачей из Москвы и других регионов. Они прослушают курс лекций, с ними проведут семинары и практические занятия. "Такие занятия будут проходить как в университете им. Пирогова, так и в Научно-практическом центре медицинской помощи детям", - добавили в фонде.

Длительность курса — 144 часа. Слушателям выдадут методическую литературу по основным темам паллиативной педиатрии, разработанной экспертами благотворительного фонда, которые одновременно являются сотрудниками кафедры. В течение 2015 года на кафедре планируется обучить 280 врачей. А в марте этого года откроется еще один цикл "Оценка и ведение персистирующего болевого синдрома у детей".

"Паллиативная помощь в России пока еще не очень развита, поэтому проведение таких курсов очень важно", - добавили в фонде.

"В 2014 году на базе медицинского университета им. Пирогова была создана первая в России кафедра паллиативной педиатрии и лазерной медицины, благодаря которой появилась возможность готовить медицинских специалистов этой специальности", - сообщили M24.ru в пресс-службе НПЦ Медпомощи детям департамента здравоохранения города.

Напомним, столичные власти готовы предоставить услуги по профессиональному образованию и обучению врачам, которые хотят сменить сферу деятельности или открыть собственное дело.

Благотворительный фонд "Детский паллиатив" создан в 2011 году. В 2011 году фонд создал Мобильную службу паллиативной помощи детям и молодым взрослым. Ее сотрудники выезжают на дом к тяжело больным детям, помогают семьям решать и медицинские вопросы, и материальные, преодолевать психологические трудности. Основные направления помощи: системное развитие в области паллиативной помощи детям, внедрение инновационных и лучших мировых практик, повышение информированности общества о проблемах детского паллиатива.

Анатолий Федотов