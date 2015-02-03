Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

3 февраля, 14:30

Столичных врачей научат обращаться с неизлечимо больными детьми

дети РНИМУ имени Пирогова паллиативная медицина

Первый курс для врачей "Паллиативная медицинская помощь детям" стартовал 26 января 2015 года в столице, сообщили M24.ru в Благотворительном фонде "Детский паллиатив". В Научно-практическом центре медицинской помощи детям департамента здравоохранения города рассказали, что это стало возможным благодаря созданию в 2014 году кафедры паллиативной помощи на базе медуниверситета им. Пирогова.

Паллиативная помощь детям

Паллиативная помощь детям - комплексный подход к больному ребенку, которого нельзя вылечить. Она направлена на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также на поддержку семьи.


По словам представителя фонда, на цикле зарегистрировано 30 врачей из Москвы и других регионов. Они прослушают курс лекций, с ними проведут семинары и практические занятия. "Такие занятия будут проходить как в университете им. Пирогова, так и в Научно-практическом центре медицинской помощи детям", - добавили в фонде.

Длительность курса — 144 часа. Слушателям выдадут методическую литературу по основным темам паллиативной педиатрии, разработанной экспертами благотворительного фонда, которые одновременно являются сотрудниками кафедры. В течение 2015 года на кафедре планируется обучить 280 врачей. А в марте этого года откроется еще один цикл "Оценка и ведение персистирующего болевого синдрома у детей".

"Паллиативная помощь в России пока еще не очень развита, поэтому проведение таких курсов очень важно", - добавили в фонде.

"В 2014 году на базе медицинского университета им. Пирогова была создана первая в России кафедра паллиативной педиатрии и лазерной медицины, благодаря которой появилась возможность готовить медицинских специалистов этой специальности", - сообщили M24.ru в пресс-службе НПЦ Медпомощи детям департамента здравоохранения города.

Ссылки по теме

Напомним, столичные власти готовы предоставить услуги по профессиональному образованию и обучению врачам, которые хотят сменить сферу деятельности или открыть собственное дело.

Благотворительный фонд "Детский паллиатив" создан в 2011 году. В 2011 году фонд создал Мобильную службу паллиативной помощи детям и молодым взрослым. Ее сотрудники выезжают на дом к тяжело больным детям, помогают семьям решать и медицинские вопросы, и материальные, преодолевать психологические трудности. Основные направления помощи: системное развитие в области паллиативной помощи детям, внедрение инновационных и лучших мировых практик, повышение информированности общества о проблемах детского паллиатива.

Анатолий Федотов

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать