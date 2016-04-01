На ВДНХ появится симулятор пуска ракеты и космический туалет

Фото: материалы АО "ВДНХ"

В 2017 году на ВДНХ могут появиться симуляторы путешествия в космос и экскурсоводы-голограммы. Об этом говорится в концепции развития павильона "Космос". В следующем году на ВДНХ откроется "Центр авиации и космонавтики в России", который будет полностью интерактивным музеем космонавтики с несколькими видами экспозиций. Посетители смогут стать свидетелями мультимедийного запуска ракеты, выйти на связь с МКС и увидеть космический туалет. В музее могут применяться интерактивные "мультитач-экраны", интерактивные книги с "оживающими" страницами и виртуальные гиды в виде голограмм. В пресс-службе "ВДНХ" рассказали, что открытие павильона планируется на 2017 год.

В обновленном павильоне посетители смогут увидеть спектакль-симуляцию "Запуск ракеты". "Мультимедийный спектакль "Запуск ракеты" – симуляция старта космического корабля "Ангара 5", которая будет проходить каждый час. Дополнительные визуальные эффекты транслируются на экраны гаджетов или на устройства со специальным приложением, выдаваемые персоналом музея", – говорится в концепции.

В зоне "Совершенно секретно" посетители узнают о "рассекреченных космических проектах, "тайнах", авариях, катастрофах в космосе". "Экспозиция концентрирует внимание посетителя на альтернативных и нереализованных программах, миссиях и проектах", – отмечается в документе.

На экспозиции "Космодромы России" у каждого появится уникальная возможность связаться напрямую с космонавтами на орбите. "Онлайн-коммуникации будут проведены специально в центр с возможностью один раз в день выходить на прямую связь с российским сегментом. Вопросы космонавтам могут задать все желающие, разместив их в виде сообщения непосредственно в данной зоне или на официальном сайте центра", – поясняется в проекте.

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Кроме того, в обновленном павильоне откроется детский научно-образовательный центр, где дети смогут стать полноправными героями космических миссий. "С помощью симуляторов посетители могут отправиться на Марс. Взрослых и детей ждут космические приключения колонизаторов Марса и множество научных фактов о самой красной планете", – сообщается в тексте концепции. А в зоне "Пилотируемая космонавтика" все желающие виртуально смогут управлять Международной космической станцией (МКС), испытать незабываемые ощущения старта космического корабля" или произвести стыковку модулей станции.

Космическая тематика будет сопровождать посетителей даже в туалетной комнате. В уборных павильона будет особый экспонат – "космический туалет". "В туалетах центрального фойе центра за прочным стеклом предлагается разместить экспонат в виде туалета, который используется космонавтами на МКС", – отмечается в документе.

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Познакомиться с экспонатами посетителям помогут интерактивные "мультитач-экраны", интерактивные книги с "оживающими" страницами, "вижуал-боксы" (устройства с прозрачным дисплеем, поверх которых выводится яркая информация, позволяя видеть объект внутри и информацию на экране) и виртуальные гиды в виде голограмм. "Посетители видят виртуального помощника, который предлагает ему выбрать ту или иную тематику, рассказывая о ней. В качестве помощника могут выступить известные ученые и космонавты", – поясняется в проекте развития павильона.

Как пояснили m24.ru в пресс-службе "ВДНХ", на данный момент в павильоне "Космос" заканчиваются исследовательские работы. "Подготовительные работы находятся на завершающей стадии, сейчас там проходят исследования состояния павильона, металлоконструкций и готовится проект, после чего начнется реконструкция. Открытие павильона планируется предварительно на 2017 год", – отметили в пресс-службе.

Павильон "Космос" был сооружен в 1939 году. В течение почти 60 лет он был площадкой для тематических выставок - "Градостроительство", "Машиностроение" и других, с 2000 года на павильоне проводилась ярмарка "Садовод и огород". Сейчас в павильоне находится космический музей "Интеракториум "Марс-Тефо". Обновление павильона "Космос" планируется осуществить в рамках масштабной программы по благоустройству ВДНХ.

Павильон "Космос" был сооружен в 1939 году. В течение почти 60 лет он был площадкой для тематических выставок - "Градостроительство", "Машиностроение" и других, с 2000 года на павильоне проводилась ярмарка "Садовод и огород". Сейчас в павильоне находится космический музей "Интеракториум "Марс-Тефо". Обновление павильона "Космос" планируется осуществить в рамках масштабной программы по благоустройству ВДНХ. Первый этап реконструкции Выставки достижений народного хозяйства завершился 1 августа 2015 года – в день ее 75-летия. На территории отремонтировали десятки площадок и воссоздали первоначальный вид Зеленого театра, разбили цветники и отремонтировали исторические фонтаны. В настоящее время на ВДНХ уже есть два музея, посвященных космонавтике. Это Мемориальный музей космонавтики в стилобате монумента "Покорителям космоса" и Мемориальный дом-музей академика Сергея Королева. Кроме того, в августе 2015 года на ВДНХ открыли музей космического корабля "Буран", внутри макета "Буран БТС-00". До этого "Буран" стоял в Парке Горького. Рядом с "Бураном" на ВДНХ разметили бесплатную детскую площадку "Космос" с игровыми моделями космических аппаратов и горками-ракетами.



Директор Института космической политики Иван Моисеев считает, что новый интерактивный музей космонавтики на ВДНХ привлечет внимание жителей всей страны. "Я знаю по опыту, что космосом интересуются люди от четырехлетнего возраста и до пенсии. Павильон "Космос" на ВДНХ еще с 1967 года, когда впервые поставили на территории макет ракеты, был центральным павильоном, который больше всего посещали гости выставки", – отметил эксперт.

По его словам, интерактивные экспонаты будут более информативными и интересными. "Вся компьютерная техника и технологии более интересны посетителем, и они дают большее представление о космонавтике, чем простое созерцание макетов", – подчеркнул он.

Моисеев добавил, что на данный момент в России множество музеев, связанных с космонавтикой. "В Москве есть планетарий, музей космонавтики. Космические музеи есть и в других регионах страны, например, в Калуге. Данный музей добавит яркую точку на "космическую карту" Москвы", – заключил собеседник m24.ru.

Летчик-космонавт и Герой Советского Союза Игорь Волк считает, что интерактивный музей должен привлечь внимание именно молодежи. "Подрастающему поколению сейчас ничего не интересно, к сожалению. Сейчас у них главное – это "айфоны" и интернет. Надо в любом случае что-то делать, чтобы "оттаскивать" их от этих увлечений и привлекать к чему-нибудь хорошему, – уверен космонавт. – Для этого, предполагаю, и введены все интерактивные элементы в новом музее".

Однако Волк не уверен, что удастся реализовать все идеи данной концепции. "Другое дело, смогут ли реализовать проект так же хорошо, как делали в советское время, например, как тот же "Буран" у Парка Горького", – заключил он.

Напомним, на ВДНХ также появятся новые современные американские горки и другие аттракционы рядом с центральным входом. Кроме того, город ведет переговоры с инвестором по поводу нового колеса обозрения.