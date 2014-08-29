60 процентов чиновников Москвы были абсолютно честны при проверке на полиграфе

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С начала года проверку на детекторе лжи прошли более 600 московских чиновников, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, в целом статистика тестирования сотрудников положительная. После проверки служащих распределяют по трем зонам – зеленой, желтой и красной. В "зеленой" зоне оказались 60 процентов чиновников. Это сотрудники, не вызывающие опасений в своей благонадежности. 25 процентов, попавшие в "желтую" зону, имеют незначительные факторы риска. Остальные 10-15 процентов подлежат ротации. Судьбу каждого сотрудника решает экспертный совет полиграфологов.

До конца года полиграфологи протестируют еще более 1000 сотрудников из закупочных комиссий и контрактных служб.

"Эффект от применения полиграфа оценили руководители многих государственных структур столицы, поэтому тестирование стало частью обязательной программы при поступлении на работу или назначении на должность", - отметил Дегтев.

Он напомнил, что ни один руководитель контрактной службы не может быть назначен без прохождения процедуры полиграфа. Такая проверка позволяет выявить сотрудников с "фактором риска" коррупционной направленности.

Также чиновников проверяют на речевом анализаторе, который определяет правдивость ответов испытуемых в режиме реального времени. На аппарате можно измерять более 160 параметров голоса, которые затем обрабатываются по специальному алгоритму. После этого специалисты анализируют, как именно изменения активности участков мозга влияют на голос.

Напомним, что детектор лжи стали использовать в 2010 году. Проверка на нем обязательна для чиновников, которые принимают участие в торгах и госзакупках и поэтому близки к коррупционным преступлениям.

Отметим, зимой 2014 года начали тестировать руководителей московских управ. Его проходили те, кто работает недавно или только собирается поступить на госслужбу. Проверка на полиграфе также ожидает московских контролеров и парковочных инспекторов.