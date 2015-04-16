Весенний фестиваль цветов откроется в "Аптекарском огороде" в выходные

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В выходные, 18 и 19 апреля, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется XV Весенний фестиваль цветов. Из-за теплой весны апрельские первоцветы зацвели в этом году на полторы недели раньше, поэтому юбилейный фестиваль цветов стартует аномально рано.

Как рассказали М24.ru в пресс-службе "Аптекарского огорода", приготовлениям к открытию сезона помешали дожди. "Например, сегодня, 16 апреля, мы планировали наполнять водой Зеркальный канал перед главным входом. Но из-за непогоды, перенесли работы на завтра. В конце апреля будем запускать туда японских карпов кои, успешно перезимовавших в аквариумах в оранжерее сад", – рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

В остальном же, как заверили сотрудники Ботанического сада МГУ, непогода не повлияет на открытие фестиваля. К 18 апреля на Зеркальном пруду запустят плавающий фонтан. Таким образом, сезон фонтанов в "Аптекарском огороде" начнется раньше, чем по всей Москве (в столице фонтаны заработают лишь 30 апреля).

Юбилейный XV Весенний фестиваль цветов пройдет в Москве с 18 апреля по 31 мая. Все это время гости Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" смогут увидеть сакуру, магнолии, сирень, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешню, сливы, яблони, груши, нарциссы, более ста тысяч тюльпанов и многие другие растения.

Благодаря коврам из хохлаток, ветрениц и пролесок, в саду будет стоять медовый аромат. В конце апреля в "Аптекарском огороде" состоится семейное мероприятие – торжественный переезд черепах и карпов из оранжереи в открытый водоем.

Кроме того, гостям фестиваля предлагается посмотреть бамбуковую инсталляцию "Духовная волна", созданную японским мастером икебаны Тетсунори Каваной, которая расположена неподалеку от сада – во внутреннем дворе посольства Японии.

"Аптекарский огород" открыт с 10.00 до 21.00 ежедневно, с 9 мая – до 22.00. Касса закрывается за 30 минут до закрытия сада. Стоимость билетов: 200 рублей – полный, 150 рублей – льготный.