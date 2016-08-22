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22 августа 2016, 11:44

ЧП

Мумию пенсионерки обнаружили в столичной квартире

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Полицейские выясняют обстоятельства смерти 77-летней пенсионерки, мумифицированное тело которой обнаружили накануне в столичной квартире, сообщил корреспонденту m24.ru источник в правоохранительных органах.

"В полицию 21 августа поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Дубининская нашли тело 77-летней пенсионерки. Прибывшие сотрудники полиции на полу в ванной обнаружили труп пожилой женщины. Можно даже сказать – мумифицированный", – отметил собеседник издания. По предварительным данным, женщина умерла около полугода назад.

По данному факту проводится проверка.

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