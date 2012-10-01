"Новый Колизей" может принять Кубок Конфедераций по футболу 2017 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Матчи розыгрыша Кубка Конфедераций по футболу 2017 года могут пройти на стадионе московского "Спартака". В настоящий момент арена находится в стадии строительства. Уже возведена часть трибун.

Встречи международного турнира должны пройти в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Все стадионы должны быть готовы к 2016 году. Сейчас уже не время показывать макеты. Стадион "Спартак" строится достаточно хорошими темпами и есть гарантии, что он будет готов к розыгрышу Кубка Конфедераций", - заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

Основным конкурентом "Нового Колизея" - таково рабочее название стадиона "Спартак" - была "ВТБ-Арена", но работы по ее возведению идут намного медленнее. Столичный стадион "Лужники" после чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года подвергнется реконструкции.

Отметим, что стадион "Спартак" также примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Финал этого турнира пройдет на арене "Лужников".