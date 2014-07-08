Латиноамериканский сериал: на мундиале грядут полуфинальные матчи

Фото: fifa.com

9 и 10 июля в Бразилии состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира по футболу - Бразилия сыграет с Германией, а Нидерланды встретятся с Аргентиной. Обозреватель M24.ru Андрей Ярков отмечает исторически удачную игру бразильцев в матчах 1/2 финала, и объясняет, почему противостояние голландцев и аргентинцев - классика мундиалей.

Бразилия – Германия (в ночь с 8 на 9 июля, Белу-Оризонти)

В пользу бразильцев говорит весьма любопытный статистический показатель. Из своих семи полуфинальных встреч чемпионатов мира кудесники мяча выиграли шесть. Причем их единственное поражение датировано уже чрезвычайно далеким 1938 годом. Тогда южноамериканцы уступили со счетом 1:2 сборной Италии и в итоге довольствовались третьим местом. Ну а любопытно вот что. Если, к примеру, вы в курсе, что команда Бразилия является двукратным бронзовым призером мундиалей, а также знаете, что однажды она финишировала четвертой, вы можете усомниться в том, что "канаринья" больше никогда в полуфиналах не уступала. Однако, никакой ошибки нет.

Все дело в том, что на ЧМ 1974 и 1978 годов полуфинальной стадии попросту не было. Тогда в регламент был включен так называемый второй групповой этап (восемь сборных составляли два квартета), победители которого разыгрывали золотые медали, а те команды, что занимали вторые места, соперничали между собой во встрече за бронзу. И именно таким образом бразильцы стали сорок лет назад четвертыми, а на следующем чемпионате – третьими. А вот что касается непосредственно полуфинальных баталий, то после фиаско образца 1938 года, они их больше действительно никогда(!) не проигрывали. В 1958 году на этой стадии соревнований была пройдена Франция, в 1962 – Чили, в 1970 – Уругвай, в 1994 – Швеция, в 1998 – Нидерланды и в 2002 – Турция.

В свою очередь, немцы подобной стабильностью похвастать явно не могут. Из своих десяти полуфинальных встреч, сборная Германии выиграла только шесть. Четыре же остальные матча завершались ее поражениями. Включая, кстати, два последних. На позапрошлом мундиале, который, напомним, был для "бундесманшафт" домашним, германские футболисты уступили итальянцам, а на прошлом – испанцам. Также не принесли успеха немцам полуфиналы ЧМ 1958 и 1970 годов. Тогда, находясь в шаге от золотого матча, они проиграли сборным Швеции и Италии соответственно.

Весьма любопытен и еще один факт. Если не брать в расчет нынешний мундиаль, то ранее состоялось аж 17 чемпионатов, в которых принимали участие, как бразильцы, так и немцы. Напомним, что кудесники мяча не пропустили еще ни одного турнира, а команды Германии не было лишь на форумах 1930 и 1950 годов. Однако, вследствие совокупности воли жребия и различия в плане успешности прохождения данными сборными турнирного пути на том или ином чемпионате, "канаринья" и "бундестим" пересеклись между собой на мундиалях только однажды. Да и то в финале. А значит на единственно возможной стадии соревнований, где жребий и турнирная сетка уже не в состоянии были помешать соперникам сойтись лицом к лицу в случае прохождения ими всех остальных отрезков дистанции.

Фото: fifa.com

Золотой матч корейско-японского мундиаля 2002 года у большинства любителей футбола остался в памяти как бенефис знаменитого "зубастика" Роналдо. Тогдашний лидер атак сборной Бразилии забил в каждом из таймов по одному мячу, обеспечив своей команде уверенную победу 2:0, а вместе с ней и звание пентакампеона, то есть пятикратного чемпиона мира.

Но повторить свой триумф двенадцатилетней давность бразильцам на этот раз будет неимоверно сложно, даже несмотря на преимущество родных стен. В битве против "бундесманшафт" не смогут принять участие дисквалифицированный капитан хозяев защитник Тьяго Сильва, без которого нынче практически невозможно представить оборонительное построение "селесао". Потеряла "канаринья" и своего сильнейшего форварда Неймара. Нападающий «Барселоны» получил в конце четвертьфинального матча против колумбийцев травму позвоночника, и согласно вердикту врачей, турнир для забившего в его встречах четыре мяча Неймара закончен.

История взаимоотношений сборных Бразилии и Германии весьма небогата, если брать в расчет исключительно матчи официальных соревнований. Помимо уже упомянутого финала ЧМ-2002, в данную категорию попадает лишь еще один. В полуфинальной встрече розыгрыша Кубка Конфедераций 2005 года бразильцы обыграли немцев в Нюрнберге – 3:2.

Вместе с тем, в рамках товарищеских игр и турниров данные соперники провели аж 19 противоборств. Здесь также преимущество у "селесао", причем довольно внушительное. Бразильцы одержали десять побед при пяти ничьих и четырех поражениях.

Впрочем, не имеющие пристрастий букмекеры, судя по их котировкам, не придают большого значения статистическим показателям предыдущих свиданий между участниками первой полуфинальной пары нынешнего мундиаля. Отсутствие в рядах сборной Бразилии таких фигур как Тьяго Силва и Неймар, по их мнению, видимо, гораздо важнее. И поэтому ставки на выход в финал немцев принимаются из расчета 1,81/1 (вне зависимости от того, как именно - в основное время, в овертайме или в серии послематчевых пенальти определится победитель матча), в то время как на успех "канариньи" установлен коэффициент 2,06/1.

Кстати, о сериях пенальти. В основном принято считать их своеобразной футбольной лотереей. Однако когда речь идет о важнейших встречах с участием сборной Германии, лотереей, что называется, и не пахнет. А уж в финальных стадиях чемпионатов мира – тем более. Здесь немцы выиграли четыре серии из четырех – в полуфиналах турниров 1982 и 1990 годов они одолели по пенальти французов и англичан соответственно, а на мундиалях 1986 и 2006 проделали то же самое в отношении мексиканцев и аргентинцев во время четвертьфинальной стадии соревнований.

Фото: fifa.com

Кроме того, в послужном списке "бундестим" имеется еще и победа по пенальти над сборной Англии в полуфинальной битве Евро-1996. Иными словами, германская команда неизменно выигрывает серии одиннадцатиметровых на протяжении последних 38 лет – с тех пор как в первый и пока единственный для себя раз она оказалась побежденной по пенальти футболистами сборной Чехословакии в финальной встрече чемпионата Европы 1976 года.

У бразильцев баланс серий тоже положительный – 7:4 (в финальных стадиях ЧМ – 3:1), но все же этот показатель не идет ни в какое сравнение с немецким. "Канаринья" уступала по пенальти французам (в четвертьфинале мундиаля-1986), а также аргентинцам, уругвайцам и парагвайцам на различных этапах стадии плей-офф розыгрышей "Копа Америка". Причем в последнем относительно этого списка случае бразильцы не реализовали четыре(!) одиннадцатиметровых из четырех, проиграв серию со счетом 0:2.

Нидерланды – Аргентина (в ночь с 9 на 10 июля, Сан-Паулу)

Если бразильцы и немцы ранее встречались между собой в финальных стадиях чемпионатов мира лишь однажды, то противоборства "оранжевых" и "небесно-голубых" можно уже смело называть классикой мундиалей. Предстоящий матч станет для них уже пятой по счету "разборкой" на всемирных футбольных форумах. И это при том, что нынешний турнир лишь восьмой из тех, где участвовали как нидерландцы, так и аргентинцы (вместе).

Во встрече второго группового этапа ЧМ-1974 в Германии южноамериканцы оказались разгромленными – 0:4. Львиную долю в тот успех футболистов Страны Тюльпанов внес легендарный "летучий голландец" Йохан Кройф, оформивший в той игре дубль.

Однако, уже через четыре года сборная Аргентины на домашнем для себя чемпионате взяла реванш за то поражение. Причем сделала это в самом важном матче – финальном. Игроки "альбиселесте" взяли верх в дополнительное время – 3:1. Ну а Кройфу достойно ответил Марио Кемпес, забивший по одному мячу как в основное время, так и в овертайме.

Фото: fifa.com

В 1998-м году во Франции соперники встретились в четвертьфинале. Сборная Нидерландов выиграла 2:1, забив победный мяч на третьей минуте компенсированного времени второго тайма. Примечательно, что если за 24 годами ранее успех "заводным апельсинам" обеспечили блестящие действия "летучего голландца" Кройфа, то на этот раз героем стал уже самый "нелетучий" нидерландский футболист всех времен Деннис Бергкамп, который получил свое прозвище из-за того, что страдал аэрофобией. Именно он и нанес результативный удар, благодаря которому "оранжевые" пробились в полуфинал второго по счету французского мундиаля.

Ну а на позапрошлом чемпионате мира в Германии команды попали в одну группу, а свое очное противоборство завершили нулевой ничьей, которая полностью устроила обе стороны. Аргентинцы вышли тогда в плей-офф с первого места в квартете, а нидерландцы – со второго.

Что касается товарищеских встреч, то таковых на данный момент пока было тоже четыре, причем три из них состоялись в Амстердаме. Первая и третья ознаменовались победами хозяев – 4:1 и 1:0 соответственно, а вторая принесла ничью 1:1. Не был выявлен победитель (0:0) и "товарняка", который был сыгран весной 1979 года в швейцарском Берне.

В заключение отметим, что к полуфинальной стадии нынешнего мундиаля, Европа и Южная Америка подошли с равным относительно друг друга количеством участников. Причем в обеих парах нас ожидают своеобразные дуэли Старого света с Новым. На данный момент таких противоборств в рамках полуфиналов ЧМ было ровно десять:

ЧМ - 1930 Уругвай – Югославия – 6:1 ЧМ - 1930 Уругвай – Югославия – 6:1 ЧМ - 1938 Италия – Бразилия – 2:1 ЧМ - 1954 Венгрия – Уругвай – 4:2 (в доп. время) ЧМ - 1958 Бразилия – Франция – 5:2 ЧМ - 1986 Аргентина – Бельгия – 2:0 ЧМ - 1990 Аргентина – Италия – 1:1, по пенальти – 4:3 ЧМ - 1994 Бразилия – Швеция – 1:0 ЧМ - 1998 Бразилия – Нидерланды – 1:1, по пенальти – 4:2 ЧМ - 2002 Бразилия – Турция – 1:0 ЧМ - 2010 Нидерланды – Уругвай – 3:2





Исходя из показателей данного списка можно констатировать, что, во-первых, нынешний чемпионат станет первым, где в обоих полуфинальных матчах европейская сборная сыграет против южноамериканской. Ну а во-вторых, в подобных встречах представители КОНМЕБОЛ имеют пока довольно внушительное преимущество – 7:3.

Андрей Ярков