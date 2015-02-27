Уровень безработицы в столице не превышает 1 процента – дептруда

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Уровень безработицы в столице не превышает 1 процента, сообщил глава департамента труда и занятости населения Вадим Кудряшов.

По его словам, в 2014 году в столичную службу занятости обратилось 178 тысяч человек. Трудоустроено уже порядка 137 тысяч человек. За счет средств службы занятости профессиональное обучение прошли 6,4 тысяч безработных, а также около 900 женщин, находящихся в декрете. Кроме того, было проведено 274 ярмарки вакансий.

Кудряшов добавил, что основная задача службы занятости – реализовать антикризисный план. Они мониторят рынки труда, следят за тем, чтобы людям вовремя платили зарплату, а также помогают гражданам пройти переобучение на востребованные специальности и найти подходящую работу.

Напомним, более 30 тысяч безработных москвичей зарегистрированы в службе занятости. Всего же в банке службы порядка 116 тысяч вакансий.

На 19 февраля в центры занятости населения обратились около 150 человек, в том числе за помощью в поиске работы поступило 32633 заявки.

Жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации.

Ранее в департаменте соцзащиты сообщали, что потерявшие работу москвичи смогу рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – одежду.