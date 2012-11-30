Дом-музей дяди Александра Пушкина отреставрируют ко дню рождения поэта

Фото: invest.mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с утверждением Градостроительных планов земельных участков по адресам: Старая Басманная улица, владение 36 и улица Русаковская, дом 26, корпус 1, согласно которым, в том числе планируется реставрировать дом дяди Александра Пушкина.

"Сегодня дом-музей В.Л. Пушкина – памятник федерального значения, один из филиалов Государственного музея А.С. Пушкина. Однако в здании никогда не проводилась реставрация. Согласно утвержденному ГПЗУ, здание будет отреставрировано и приспособлено к современному использованию", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Дом представляет собой небольшое деревянное здание площадью 358 квадратных метров. В первой трети XIX века в нем несколько лет проживал Василий Львович Пушкин, родной дядя известного поэта. Завершить работы планируется в 2013 году ко дню рождения Александра Пушкина.

Комиссия приняла решение и по участку по адресу: улица Русаковская, дом 26, корпус 1. Там планируется строительство музея МЧС.