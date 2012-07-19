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19 июля 2012, 10:29

Паралимпийский комитет разместится в центре столицы

цао инвалиды

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти города передают Паралимпийскому комитету России в безвозмездное пользование помещения в торгово-офисном центре на Тургеневской площади, дом 2, информирует «Интерфакс».

Столичный градоначальник Сергей Собянин уже подписал соответствующее распоряжение правительства Москвы.

Источник в мэрии сообщил, что помещения площадью 3,5 тысячи квадратных метров предоставляются на 25 лет под размещение Дома инвалидов спорта.

Кроме того, согласно документу около 300 квадратных метров в доме № 2 по Тургеневской площади предоставляются на 25 лет и Сурдлимпийскому комитету России.

Отметим, этот комитет является добровольным неправительственным общероссийским союзом объединений спортсменов-инвалидов по слуху.

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