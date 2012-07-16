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Город

16 июля 2012, 16:19

В Центральном округе столицы построят новую электроподстанцию

цао строительство Москомархитектура электростанции городское хозяйство власть парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Городские власти намерены утвердить проект планировки квартала номер 1880 в центре города в районе улицы Рабочей, предназначенного под строительство электроподстанции «Новая в ЦАО» («Горьковская») на участке межпутевого пространства Горьковского и Курского направлений Московской железной дороги. Об этом сообщается на официальном сайте Москомархитектуры.

Как указывается в проекте планировки, максимальная суммарная площадь нового строительства на участке должна составить не более 11,7 тысячи квадратных метров; площадь данного участка составляет 9,98 гектара.

Согласно распоряжению правительства Москвы от 19 октября 2009 года номер 2739-РП, проект планировки этой территории разрабатывается для размещения там новой электроподстанции мощностью 220 киловатт.

Под гаражно-складской комплекс власти выделят 1,68 тысячи квадратных метров; под базу противогололедных материалов - 1,785 тысячи квадратных метров.

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