В Медовый спас в Москве пройдут ярмарки и молебны

У православных пройдет Медовый спас, с которого традиционно начинается Успенский пост. По строгости - это второй пост после Великого

14 августа православные москвичи отпразднуют Медовый спас. По традиции в этот день начинается сбор первого урожая меда, а тем, кто соблюдает пост, разрешается есть освященное лакомство.

Традиционная ярмарка-фестиваль "Медовый спас" пройдет во вторник на Площади Революции. Гости мероприятия смогут попробовать лучшие сорта меда более чем из 30 регионов России.

Посетителям также предложат прополис, маточное молочко, пергу, забрус, пыльцу, воск, а также натуральную медовуху, сообщает пресс-служба ЦАО.

В 15 часов состоится традиционное освящение меда, после чего 150 килограммов пчелиного продукта будут переданы в детские дома и больницы Центрального округа.

В пятницу, 17 августа, Медовый спас начнут отмечать в парке "Кузьминки-Люблино". Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, здесь будет открыта выставка продуктов пчеловодства, пройдут концерты и мастер-классы по изготовлению сувениров из воска.

Кроме того, гости смогут посетить демонстрационную пасеку, понаблюдать за жизнью пчел в стеклянном улье, а также принять участие в викторинах.

Напомним, на прошлой неделе начала работу ярмарка меда в "Коломенском". В ней принимают участие около 500 пчеловодов из 40 регионов России.