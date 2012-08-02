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Город

02 августа 2012, 15:26

Власти Москвы хотят популяризовать чтение книг в парках

цао парки образование

ИТАР-ТАСС

Московский департамент СМИ и рекламы опубликовал на сайте госзакупок тендер на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в парках Москвы. На эти цели власти столицы готовы выделить более 20 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, в саду имени Баумана, парке Горького и парке искусств "Музеон" планируется проводить тематические вечера, творческие встречи с писателями и поэтами, концерты, детские мероприятия, лекции, презентации книг и электронных библиотек, а также распространять печатную продукцию.

Мероприятия в каждом из трех парков будут проходить в течение 8 недель.

Исполнитель госзаказа должен будет арендовать не менее одного павильона-трансформера, не менее 15 торговых модулей для распространения печатной продукции, а также 3 сцены и сопутствующее техническое обеспечение.

Мероприятия в рамках программы поддержки чтения должны объединять литературу, музыку, современное искусство, кино и образование. Вход для посетителей будет бесплатным.


Документы на конкурс должны быть представлены до 4 сентября.

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