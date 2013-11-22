Певец Томас Невергрин попал в Боткинскую больницу из-за травмы живота

Фото: ИТАР-ТАСС

Исполнитель популярной песни "Since Youve Been Gone", певец и композитор Томас Невергрин госпитализирован Боткинскую больницу с травмой живота. В настоящее время он находится в хирургическом отделении.

Несчастный случай с музыкантом произошел в Одинцове. Там он упал с велосипела и получил тяжелую травму живота. После инцидента его доставили в местную больницу, где провели экстренную операцию. А в четверг певца перевезли в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Напомним, в недавнем прошлом песни Томаса Невергрина "Since Youve Been Gone" и "Everytime (I see your smile)" находились на вершинах музыкальных чартов Восточной Европы более года. А дебютный альбом певца "Since youve been gone" стал бестселлером в России. В 2011 и в 2012 годах Невергрин записал песенный дуэт с Леонидом Агутиным и Кристиной Орбакайте.